Park Novej Cvernovky zrejme zrovná so zemou cesta.

Bratislavská Nová Cvernovka sa neustále pýši premenou stavebnej sute na verejný park. I keď ide o vznešenú myšlienku, jedna dôležitá informácia sa tu stále opomína. Realizácia parku „Nasuti“ je v konflikte s plánovanou cestou.

Aby bol v území poriadok a nemohol si každý len tak stavať čo chce a kde chce, existuje územný plán mesta. Schválený a záväzný. Ten rieši koncepciu urbanistického fungovania celého mesta, ako aj mieru architektonického rozvoja. Skrátka, kde majú vzniknúť rodinné domčeky, kde bytovky s vybavenosťou alebo, naopak, kde má byť zeleň a kde cesty.

Nech už je územný plán Bratislavy taký či onaký, musí byť záväzný pre všetkých. Ako pre developerov, tak aj pre kultúrne a kreatívne centrum. Pre všetkých.

Aktualizácia územného plánu hlavného mesta definovala v roku 2008 nové dopravné prepojenie Odborárskej ulice s Račianskou. Táto pripravovaná cestná stavba bola navyše zaradená aj medzi verejnoprospešné stavby s označením “D87. prepojenie Nobelova - Račianska vo FT C1 s podjazdom popod železničnú trať“. Týmto spôsobom by mohla vzniknúť nová dopravná tepna (tangenta) spájajúca Račiansku a Vajnorskú ulicu. Avizovanému prepojeniu celomestského významu však dnes stojí v ceste park „Nasuti“.

Na podklade územného plánu mesta: ZaD 01 Verejno - prospešné stavby a stavby vo verejnom záujme - schéma zariadení dopravy, technickej infraštruktúry a odpadového hospodárstva

Za projektom parku stojí kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka, ktoré vznikalo v areáli bývalej cvernovej továrne medzi Košickou a Svätoplukovou ulicou. Od roku 2016 (osem rokov po schválení novej cesty v územnom pláne) využíva areál bývalej chemickej školy na Račianskej 78, kde tohto roku začal vznikať aj onen park.

Zámer parku je úplne legitímne a správne argumentovaný klimatickou agendou, potrebou zeleného parku pre ľudí, ako aj nutnosťou asanovania stavebného odpadu. Keď však príde na rad realizácia skôr ohlásenej cesty, časť parku musí padnúť. A to opäť len zbytočne rozprúdi vášne. Komunikácia dočasnosti povrchových úprav parkového charakteru by bola totiž prospešná hneď od začiatku. Nová Cvernovka so svojimi mediálnymi a finančnými partnermi, ako aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorému pozemky stále patria, tento dôležitý fakt nevedno prečo nikde a nikdy nespomínajú.

Asi ťažko sa dá tvrdiť, že o tejto priestorovej informácii architekti parku nevedeli. Takže buď zlyhala marketingová komunikácia alebo skupina kreátivcov verí, že ich ktosi neskôr podrží aj napriek evidentnému rozporu so zákonom (Všeobecne záväzným nariadením mesta).

O tom, či je pre mesto dôležitejší park alebo cesta, bolo, je aj bude mnoho argumentov. Status územného plánu je však dnes de jure jednoznačne v prospech cesty. Jeho ohýbanie však uškodí všetkým.